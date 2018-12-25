2018-12-25T07:09:20+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 25 декабря 2018 года: в столице похолодает на пару градусов

Стало известно, какой будет погода в Москве на 25 декабря 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Небо затянуто облаками, временами будет сыпать небольшой снегНебо затянуто облаками, временами будет сыпать небольшой снегФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 25 декабря 2018 года будет облачной. На протяжении всего дня в городе будет идти снег, а местами возможна гололедица. Так что водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Что касается температуры воздуха, то во вторник в столице немного похолодает, температура опустится на несколько градусов - до -9..-7. В ночные часы столбики термометров будут показывать -12..-10.

Гидрометцентр сообщает, что также в городе ожидается ветер. Потоки северного и северо-западного направления разовьют скорость в 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в предновогоднюю неделю никаких оттепелей не ожидается - сугробы уже выросли до размеров, которые обычно бывают в середине зимы. Так, в районе ВДНХ их высота составляет 24 сантиметра, а в Измайлове - 28 см.

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