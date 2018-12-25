2018-12-25T07:15:55+03:00
Общество

Заблудившегося у берегов Чукотки американца отправили в Москву

Джон Мартин будет находиться в Центре временного содержания до окончания оформления всех бумаг
Юлия ДИВЕЕВА
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Американец Джон Мартин, приплывший на лодке на Чукотку, летит в МосквуАмериканец Джон Мартин, приплывший на лодке на Чукотку, летит в МосквуФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Гражданина США Джона Мартина, который летом этого года приплыл на лодке к берегам Чукотки из Аляски, отправили в Москву. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Чукотскому автономному округу.

Так уточнили, что суд постановил выдворить американца за пределы России. Но для соблюдения необходимых формальностей и оформления документов его отправили самолетом в столицу, где он будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан. Как только пакет бумаг на него будет готов, Мартин сможет пересечь границу РФ и вернуться домой.

Джон Мартин проживает в Анкоридже, штат Аляска. Он путешествовал по реке Юкон на личной одноместной лодке, а затем вышел в открытое море. В связи с тяжелыми метеорологическими условиями он несколько дней провел в открытом море и оказался на территории России недалеко от села Нунямо в Чукотском автономном округе.

Как рассказывал сайт kp.ru, 3 августа стало известно о задержании в селе Лаврентия на Чукотке гражданина США, приплывшего на лодке. С собой у него были компас и карта, спутниковая система навигации отсутствовала. После задержания пограничниками, Мартин несколько месяцев провел в больнице на Чукотке.

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