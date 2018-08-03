2018-08-03T10:24:23+03:00
Общество

Американец приплыл на Чукотку и попросил политического убежища

Есть подозрения, что у задержанного психическое расстройство личности
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments22
Американец приплыл на Чукотку и попросил политического убежищаАмериканец приплыл на Чукотку и попросил политического убежищаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 3 августа, появилась информация о задержании в селе Лаврентия на Чукотке гражданина США, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке. По словам самого , иностранца, нелегально пересекшего российскую границу, некоторое время назад он решил уплыть из Соединенных Штатов в Китай, но попал в Россию. При этом, как стало известно, мужчина все-таки попросил политического убежища на территории нашей страны.

Ожидается, что в ближайшее время американца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. Есть подозрения, что у задержанного психическое расстройство личности, передает «Интерфакс».

Причем в генконсульстве США во Владивостоке уже в курсе ситуации с задержанием на Чукотке американского гражданина. Как подчеркнули в диппредставительстве Соединенных Штатов, дипломаты выясняют все обстоятельства случившегося.

Кстати, отметим, совсем недавно похожий случай произошел в Крыму. Как сообщал сайт kp.ru, в конце июля российские пограничники задержали там украинца, который плыл на полуостров на плоту, сооруженном из пластиковых бутылок и досок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около сотни шахтеров устроили протест у здания Минэнерго в Киеве
Сын Трампа рассказал об угрозах его семье
Ученые: отказ от алкоголя провоцирует деменцию
ЦБ РФ аннулировал лицензию у московского банка «Новое время»
СМИ узнали, что "Краснодар" готов продать Федора Смолова за 10 миллионов евро
Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество
Тело погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева передадут родственникам 7 августа
Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката
Глава МИД Турции и госсекретарь США договорились продолжать диалог
Стала известна дата прощания с актером Юрием Мартыновым - 4 августа
ЦБ отозвал лицензию у московского Нового промышленного банка
В парламенте Франции подтвердили визит делегации в Россию осенью
Деньги регионам будут выделять по IQ индексу
Япония выразила протест Южной Корее из-за исследовательского судна в акватории спорных островов
«Выдают желаемое за действительное»: в Совфеде прокомментировали американский законопроект о расширении санкций против РФ
Минпросвещения научит педагогов предотвращать детскую агрессию
Во Франции введут штрафы за непристойности в отношении женщин
Футболисты "Уфы" прошли в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв "Домжале"
МИД Китая заявил, что США самим придется пожинать плоды развязанной ими торговой войны
Умер Zombie Boy из клипа Леди Гаги
Трамп уверен, что сумел поладить с Путиным
Погода в Москве на 3 августа 2018 года: ожидается 30-градусная жара без осадков
Белый дом заверил, что Трамп уже ответил на письмо Ким Чен Ына
Певец Эмин Аагаларов не планирует ехать в США на допрос к Мюллеру
Убитому в ЦАР режиссеру Расторгуеву присудили «Лавровую ветвь» посмертно
В Греции арестовали подозреваемого в пяти поджогах в Аттике
В Мексике впервые студентом вуза стал 12-летний мальчик
Марии Бутиной в тюрьме разрешили пользоваться телефоном