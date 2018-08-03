Американец приплыл на Чукотку и попросил политического убежища

СЕГОДНЯ 10:24 2018-08-03T10:24:23+03:00

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В пятницу, 3 августа, появилась информация о задержании в селе Лаврентия на Чукотке гражданина США, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке. По словам самого , иностранца, нелегально пересекшего российскую границу, некоторое время назад он решил уплыть из Соединенных Штатов в Китай, но попал в Россию. При этом, как стало известно, мужчина все-таки попросил политического убежища на территории нашей страны.

Ожидается, что в ближайшее время американца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. Есть подозрения, что у задержанного психическое расстройство личности, передает «Интерфакс».

Причем в генконсульстве США во Владивостоке уже в курсе ситуации с задержанием на Чукотке американского гражданина. Как подчеркнули в диппредставительстве Соединенных Штатов, дипломаты выясняют все обстоятельства случившегося.

Кстати, отметим, совсем недавно похожий случай произошел в Крыму. Как сообщал сайт kp.ru, в конце июля российские пограничники задержали там украинца, который плыл на полуостров на плоту, сооруженном из пластиковых бутылок и досок.