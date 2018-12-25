2018-12-25T07:52:57+03:00
Происшествия

В Ливерпуле автомобиль врезался в группу молодых людей

Полиция задержала 19-летнего водителя [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция Великобритании через несколько часов арестовала водителя, врезавшегося в группу молодых людейПолиция Великобритании через несколько часов арестовала водителя, врезавшегося в группу молодых людейФото: REUTERS
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В центре британского города Ливерпуля автомобиль врезался в группу молодых людей. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения, которая была расположена как раз напротив перекрестка, где и произошло ЧП.

В Ливерпуле автомобиль врезался в группу молодых людей.Два человека госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии

По данным газеты Daily Star, инцидент произошел в понедельник возле ночного клуба в центре города. На кадрах видно, что белый Ford Kuga сначала останавливается на красный светофор, а затем резко трогается с места и тут же начинает поворачивать налево. В этот момент перекресток переходила группа молодых людей, в которых машина и врезалась.

Двое из них прокатились по капоту и лобовому стеклу авто, а один упал под колеса и водитель просто переехал его. Оба пострадавших доставлены в больницу. Состояние второго оценивается как тяжелое.

Полиция графства Мерсисайд почти сразу арестовала нарушителя, который скрылся с места преступления. Им оказался 19-летний молодой человек из Стонейкрофта.

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