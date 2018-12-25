Военным разрешат менять место службы из-за здоровья родственников

СЕГОДНЯ 08:34 2018-12-25T08:34:57+03:00

Минобороны проведет проверки здоровья членов семей военнослужащих и если будут обнаружены проблемы, то это основание для перевода к месту службы в благоприятном климате

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Военным разрешат отказываться от командировок в другие страны или в места с неблагоприятным климатом из-за состояния здоровья родных. Основанием станут сердечно-сосудистые заболевания, ВИЧ, психические отклонения. После того, как военно-врачебная комиссия Минобороны подтвердит диагноз, семья будет переведена в регион с благоприятным климатом. Нововведение коснется и тех, кто уже несет службу в Арктике или жарких краях.

Командиры частей и руководители учреждений проверят здоровье жен (мужей) и детей военнослужащих и гражданских сотрудников военного ведомства. На основании заключения будет дана оценка, возможно ли проживание близких в том или ином месте.

Командировки на срок более трех месяцев тоже попадут под данный приказ. В документе прописаны противопоказания для переезда на Крайний Север, в неблагоприятные местности Тувы, Бурятии и Забайкалья, на базы в Таджикистане и Казахстане, в высокогорные районы, на территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, в иностранные государства, а также отдельно — в страны с жарким климатом.

Запретом на перевод станут такие болезни, выявленные ВВК: психические и поведенческие расстройства, эпилепсия, острые заболевания или обострение хронической болезни, заболевания крови, сердечно-сосудистой системы, хронические болезни почек и др. С заболеванием щитовидной железы, беременностью и в период лактации нельзя будет переводить семью в места, где есть радиация. А людей с вирусом иммунодефицита человека и половыми инфекциями

Прежде чем отправляться на комиссию нужно будет пройти флюорографию, сделать электрокардиограмму и сдать анализы, а тем, кто старше 40 лет, пройти исследование на уровень глюкозы в крови и измерить внутриглазное давление, сообщает газета «Известия».