Военным разрешат менять место службы из-за здоровья родственников
Военным разрешат отказываться от командировок в другие страны или в места с неблагоприятным климатом из-за состояния здоровья родных. Основанием станут сердечно-сосудистые заболевания, ВИЧ, психические отклонения. После того, как военно-врачебная комиссия Минобороны подтвердит диагноз, семья будет переведена в регион с благоприятным климатом. Нововведение коснется и тех, кто уже несет службу в Арктике или жарких краях.
Командиры частей и руководители учреждений проверят здоровье жен (мужей) и детей военнослужащих и гражданских сотрудников военного ведомства. На основании заключения будет дана оценка, возможно ли проживание близких в том или ином месте.
Командировки на срок более трех месяцев тоже попадут под данный приказ. В документе прописаны противопоказания для переезда на Крайний Север, в неблагоприятные местности Тувы, Бурятии и Забайкалья, на базы в Таджикистане и Казахстане, в высокогорные районы, на территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, в иностранные государства, а также отдельно — в страны с жарким климатом.
Запретом на перевод станут такие болезни, выявленные ВВК: психические и поведенческие расстройства, эпилепсия, острые заболевания или обострение хронической болезни, заболевания крови, сердечно-сосудистой системы, хронические болезни почек и др. С заболеванием щитовидной железы, беременностью и в период лактации нельзя будет переводить семью в места, где есть радиация. А людей с вирусом иммунодефицита человека и половыми инфекциями
Прежде чем отправляться на комиссию нужно будет пройти флюорографию, сделать электрокардиограмму и сдать анализы, а тем, кто старше 40 лет, пройти исследование на уровень глюкозы в крови и измерить внутриглазное давление, сообщает газета «Известия».