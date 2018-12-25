2018-12-25T08:34:57+03:00
Политика

Военным разрешат менять место службы из-за здоровья родственников

Минобороны проведет проверки здоровья членов семей военнослужащих и если будут обнаружены проблемы, то это основание для перевода к месту службы в благоприятном климате
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments7
Члены семей военнослужащих тоже будут проходить ВВКЧлены семей военнослужащих тоже будут проходить ВВКФото: Дмитрий БРУШКО
Изменить размер текста:

Военным разрешат отказываться от командировок в другие страны или в места с неблагоприятным климатом из-за состояния здоровья родных. Основанием станут сердечно-сосудистые заболевания, ВИЧ, психические отклонения. После того, как военно-врачебная комиссия Минобороны подтвердит диагноз, семья будет переведена в регион с благоприятным климатом. Нововведение коснется и тех, кто уже несет службу в Арктике или жарких краях.

Командиры частей и руководители учреждений проверят здоровье жен (мужей) и детей военнослужащих и гражданских сотрудников военного ведомства. На основании заключения будет дана оценка, возможно ли проживание близких в том или ином месте.

Командировки на срок более трех месяцев тоже попадут под данный приказ. В документе прописаны противопоказания для переезда на Крайний Север, в неблагоприятные местности Тувы, Бурятии и Забайкалья, на базы в Таджикистане и Казахстане, в высокогорные районы, на территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, в иностранные государства, а также отдельно — в страны с жарким климатом.

Запретом на перевод станут такие болезни, выявленные ВВК: психические и поведенческие расстройства, эпилепсия, острые заболевания или обострение хронической болезни, заболевания крови, сердечно-сосудистой системы, хронические болезни почек и др. С заболеванием щитовидной железы, беременностью и в период лактации нельзя будет переводить семью в места, где есть радиация. А людей с вирусом иммунодефицита человека и половыми инфекциями

Прежде чем отправляться на комиссию нужно будет пройти флюорографию, сделать электрокардиограмму и сдать анализы, а тем, кто старше 40 лет, пройти исследование на уровень глюкозы в крови и измерить внутриглазное давление, сообщает газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Санта-Клаус облетел почти весь мир и раздал более 4,7 млрд подарков
Трамп заявил, что с нетерпением ждет нового саммита с Ким Чен Ыном
Япония направила войска на уничтожение 7,5 тысяч свиней
В состав Тихоокеанского флота вошел новый корвет "Громкий"
Возвращение в Простоквашино-2018: в 10 серии герои создают новогоднее настроение
Депутат Рады устроил драку с доктором наук в прямом эфире
В Ливерпуле автомобиль врезался в группу молодых людей
Украинский генерал признал, что Европа и США устали от проблем Киева
В России планируют увеличить лимит скорости на федеральных дорогах
Заблудившегося у берегов Чукотки американца отправили в Москву
Погода в Москве на 25 декабря 2018 года: в столице похолодает на пару градусов
Белый дом: Трамп готов встретиться с Эрдоганом в 2019 году
Набиуллина заверила, что переводы с карты на карту в России блокировать не будут
Марию Бутину администрация тюрьмы отказалась переводить из изолятора
Католики всего мира отмечают Рождество
В Мексике в авикатастрофе погибли губернатор штата Пубэла и ее супруг
Варфоломей продал Порошенко "автокефалию" за конфеты
Набиуллина: Табло с курсами валют на улице зачастую размещают незаконные "обменки"
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Россия гарантирует поставки газа в Европу даже без договоренности с Украиной
Набиуллина: Цель ЦБ - сделать выгодным хранение сбережений в рублях
Арестованный в Керченском проливе моряк написал письмо из СИЗО
Кевин Спейси записал видеообращение от лица персонажа "Карточного домика"
Набиуллина - "КП": Кризисы случаются
Песков: Россия и Белоруссия безусловно остаются братскими странами
Трамп: Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии
В конкурсе "Мисс Москва - 2018" победила Алеся Семеренко