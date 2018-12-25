2018-12-25T09:41:31+03:00
В мире

Санта-Клаус облетел почти весь мир и раздал более 4,7 млрд подарков

Сейчас оленья упряжка волшебника находится в воздушном пространстве Канады
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Санта-Клаус стартовал из своей резиденции на Северном полюсеСанта-Клаус стартовал из своей резиденции на Северном полюсеФото: REUTERS
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В этом году Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки традиционно отслеживает перемещения Санта-Клауса по миру. Согласно их данным, к настоящему моменту бородатый волшебник уже успел облететь почти все страны и раздать более 4,7 млрд подарков.

Его миссия стартовала в понедельник, 24 декабря. примерно в 2 часа ночи (10:00 по мск). Первыми подарки традиционно получили жители Австралии и Новой Зеландии, а дальше упряжка с оленями провезла Санта-Клауса над Японией, Китаем, Индией, странами Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки и Гренландии. Не обделил волшебник своим вниманием и Россию.

Сейчас же его сани находятся в воздушном пространстве Северной Америки. На подлете в рамках безопасности их встретили канадские истребители CF-18, в западной же части страны на пост заступят уже самолеты CF-18. Когда Санта пересечет границу Соединенных Штатов, за ним будут наблюдать уже американские ВВС, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, проект под названием "NORAD следит за Сантой" был запущен еще в далеком 1955 году. С того момента ежегодно в канун Рождества колорадская база ВВС запускает онлайн-трансляцию передвижения волшебника по всему миру. По словам специалистов, отслеживать маршрут саней помогает тепловой сигнал, передаваемый с красного носа Рудольфа.

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