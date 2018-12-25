В Подмосковье нашли две тонны опасной незамерзайки

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-25T10:56:49+03:00

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Полицейские нашли цех по производству опасной незамерзайки в Подмосковье. Более двух тонн жидкости был конфискованы, а производителю теперь грозит уголовное дело и серьезное наказание.

Производство, которое находилось в промзоне Павловского Посада, было поставлено на поток. На автоматизированной линии по розливу фасовали пятилитровые бутылки с омывающей жидкостью, которая потом продавалась над дорогой.

На месте нашли 452 канистры с готовой продукцией, четыре цистерны с техническим сырьем, пластиковую тару, крышки и этикетки, сообщают в МВД Московской области.

Кроме опасной продукции есть еще одно нарушение, на производстве были заняты мигранты из Средней Азии. Девять человек не имели разрешение на работу и нарушили правила въезда в страну.

Цех закрыли, опасную продукцию конфисковали, а бизнесмену придется отвечать по делу о незаконном обороте ядовитых веществ, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Корреспондент "Комсомольской правды" проврил, что подсовывают водителям под видом незамерзайки. В лабораторию отправились пять разных упаковой жидкости. На первый взгляд, разница есть только в цвете. Упаковка у всех рыночных средств одинаковая. Да и состав у пяти омываек идентичный: изопропиловый спирт, отдушка, краситель. Вот и сравним, что лучше. Результат оказался неожиданным.