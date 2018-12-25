2018-12-25T10:56:49+03:00
Происшествия

В Подмосковье нашли две тонны опасной незамерзайки

Производитель использовал метиловый спирт, опасный для потребителя [видео]
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские нашли цех по производству опасной незамерзайки в Подмосковье. Более двух тонн жидкости был конфискованы, а производителю теперь грозит уголовное дело и серьезное наказание.

Производство, которое находилось в промзоне Павловского Посада, было поставлено на поток. На автоматизированной линии по розливу фасовали пятилитровые бутылки с омывающей жидкостью, которая потом продавалась над дорогой.

На месте нашли 452 канистры с готовой продукцией, четыре цистерны с техническим сырьем, пластиковую тару, крышки и этикетки, сообщают в МВД Московской области.

Кроме опасной продукции есть еще одно нарушение, на производстве были заняты мигранты из Средней Азии. Девять человек не имели разрешение на работу и нарушили правила въезда в страну.

Цех закрыли, опасную продукцию конфисковали, а бизнесмену придется отвечать по делу о незаконном обороте ядовитых веществ, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Корреспондент "Комсомольской правды" проврил, что подсовывают водителям под видом незамерзайки. В лабораторию отправились пять разных упаковой жидкости. На первый взгляд, разница есть только в цвете. Упаковка у всех рыночных средств одинаковая. Да и состав у пяти омываек идентичный: изопропиловый спирт, отдушка, краситель. Вот и сравним, что лучше. Результат оказался неожиданным.

В Подмосковье нашли 2 тонны опасной незамерзайки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минтранс: все клиенты турфирмы "Жемчужная река" покинули Хайнань
Спецслужбы проводят следственные действия в отношении фанатов ЦСКА
В Ираке Рождество объявили официальным праздником
СК РФ возбудил новое уголовное дело по фактам обстрелов Донбасса
Теракт в Кабуле унес жизни 43 человек, еще 10 пострадали
Мать фигуриста Дениса Тена считает, что его убийство было заказным
Санта-Клаус облетел почти весь мир и раздал более 4,7 млрд подарков
Трамп заявил, что с нетерпением ждет нового саммита с Ким Чен Ыном
Япония направила войска на уничтожение 7,5 тысяч свиней
В состав Тихоокеанского флота вошел новый корвет "Громкий"
Военным разрешат менять место службы из-за здоровья родственников
Возвращение в Простоквашино-2018: в 10 серии герои создают новогоднее настроение
Депутат Рады устроил драку с доктором наук в прямом эфире
В Ливерпуле автомобиль врезался в группу молодых людей