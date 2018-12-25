2018-12-25T14:29:25+03:00
Общество

В Кремле уверены, что фонд Карлова возьмет на себя ситуацию вокруг отправки детей из Клинцов в Турцию

Песков прокомментировали реакцию общественности на новость
Сакина НУРИЕВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг отправки брянских детей в ТурциюПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг отправки брянских детей в ТурциюФото: REUTERS
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В Кремле уверены, что благотворительный фонд имени погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова самостоятельно решит все вопросы, связанные с ситуацией отправки детей из города Клинцы Брянской области в Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что реакция, конечно, весьма критическая. Но мы видим и то, что существуют определенная дискуссия и определенные действия, направленные на то, чтобы выправить эту ситуацию", - сообщил представитель Кремля.

При этом он отметил, что в данной ситуации "речь не идет о государственных деньгах, о бюджетных деньгах, речь идет о деятельности фонда". Он уверен, что фонд самостоятельно примет меры по урегулированию ситуации.

Как сообщал сайт kp.ru, в марте 2018 года 50 детей из Клинцов отправились на отдых в турецкий город Демре за счет средств фонда имени дипломата Андрея Карлова. В поездку должны были отправиться ребята с ограниченными возможностями здоровья, но выяснилось, что часть путевок досталась детям городских чиновников и депутатов. 25 декабря глава Клинцов Олег Шкуратов заявил, что возместит расходы фонда.

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