Минобороны опубликовало шуточный календарь на 2019 год
Министерство обороны России выпустило шуточный календарь на 2019 год. Скачать серию снимков в хорошем качестве можно на официальном сайте ведомства.
«Рады представить вам наш оригинальный календарь «Армия России» на 2019 год», - указано в официальном Instagram.
При создании календаря были использованы фотографии российского вооружения и различных родов войск. Январь украшает изображение передвижного ракетного комплекса РВСН. Символом февраля стал самолет Ту-95МС. Август изображает вертолет Ми-24.
Также первый месяц весны радует фотографией красивых курсантов. Апрельскими «подснежниками» назвали снайперов. Май показывает двух девочек, одетых в женскую военную форму в честь Дня Победы. На остальных месяцах присутствует новейшее российское оружие.
Каждый снимок сопровождается популярными армейскими шутками.