Минобороны опубликовало шуточный календарь на 2019 год

СЕГОДНЯ 14:53 2018-12-25T14:53:28+03:00

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Министерство обороны России выпустило шуточный календарь на 2019 год. Скачать серию снимков в хорошем качестве можно на официальном сайте ведомства.

«Рады представить вам наш оригинальный календарь «Армия России» на 2019 год», - указано в официальном Instagram.

При создании календаря были использованы фотографии российского вооружения и различных родов войск. Январь украшает изображение передвижного ракетного комплекса РВСН. Символом февраля стал самолет Ту-95МС. Август изображает вертолет Ми-24.

Также первый месяц весны радует фотографией красивых курсантов. Апрельскими «подснежниками» назвали снайперов. Май показывает двух девочек, одетых в женскую военную форму в честь Дня Победы. На остальных месяцах присутствует новейшее российское оружие.

Каждый снимок сопровождается популярными армейскими шутками.