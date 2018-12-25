2018-12-25T14:53:28+03:00
Политика

Минобороны опубликовало шуточный календарь на 2019 год

Армейский юмор дизайнеры ведомства нанесли на фотографии российского вооружения
Алена Басавина
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Минобороны опубликовало шуточный календарь Фото: МинобороныМинобороны опубликовало шуточный календарь Фото: Минобороны
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Министерство обороны России выпустило шуточный календарь на 2019 год. Скачать серию снимков в хорошем качестве можно на официальном сайте ведомства.

«Рады представить вам наш оригинальный календарь «Армия России» на 2019 год», - указано в официальном Instagram.

При создании календаря были использованы фотографии российского вооружения и различных родов войск. Январь украшает изображение передвижного ракетного комплекса РВСН. Символом февраля стал самолет Ту-95МС. Август изображает вертолет Ми-24.

Также первый месяц весны радует фотографией красивых курсантов. Апрельскими «подснежниками» назвали снайперов. Май показывает двух девочек, одетых в женскую военную форму в честь Дня Победы. На остальных месяцах присутствует новейшее российское оружие.

Каждый снимок сопровождается популярными армейскими шутками.

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