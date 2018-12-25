Экс-глава Росалкогольрегулирования объявлен в международный розыск

СЕГОДНЯ 15:26 2018-12-25T15:26:04+03:00

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Бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игоря Чуяна заочно обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По неподтвержденным данным, речь идет об организованных предпринимателем махинациях на алкогольном рынке. Мужчина также объявлен в международный розыск.

Известно, что вторник, 25 декабря, Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Чуяна. Соответствующую информацию предоставила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании в отношении Чуяна меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, состоится сегодня в 16:00 мск", - цитирует ее "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что Чуян возглавил Росалкогольрегулирование в 2009 году, а в июле 2018-го освобожден от должности по собственному желанию. Его место занял Игорь Алешин.