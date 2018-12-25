2018-12-25T15:26:04+03:00
Происшествия

Экс-глава Росалкогольрегулирования объявлен в международный розыск

Ранее Игорю Чуяну были заочно предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря ЧуянаСледственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря ЧуянаФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игоря Чуяна заочно обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По неподтвержденным данным, речь идет об организованных предпринимателем махинациях на алкогольном рынке. Мужчина также объявлен в международный розыск.

Известно, что вторник, 25 декабря, Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Чуяна. Соответствующую информацию предоставила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании в отношении Чуяна меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, состоится сегодня в 16:00 мск", - цитирует ее "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что Чуян возглавил Росалкогольрегулирование в 2009 году, а в июле 2018-го освобожден от должности по собственному желанию. Его место занял Игорь Алешин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В санкционный список по Украине вошли больше 200 лиц и компаний
В Москве задержаны мошенники, собиравшие деньги с родителей юных футболистов
В афганском Кандагаре произошел взрыв, погибли два человека
В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть
Илья Авербух назвал Москву «фигурным раем»
Смартфон и 1 млн рублей украли у хоккеиста «Динамо»
В Швеции неизвестный взорвал жилой дом
Глубоководная рыба-призрак попала на видео у восточного побережья США
В Конго погибли 50 человек в результате ДТП с автобусом
МИД России указал на востребованность встречи Путина и Трампа
Минобороны опубликовало шуточный календарь на 2019 год
Песков перенаправил в МИД вопрос о письме сына бывшего лидера Ливии
ВОЗ: к 2030 году от рака умрут 13,5 млн человек
Россия расширит санкции по Украине
В Кремле уверены, что фонд Карлова возьмет на себя ситуацию вокруг отправки детей из Клинцов в Турцию
Кремль попросил не вырывать слова президента Белоруссии из контекста
Сергей Шойгу назвал основные успехи армии за 2018 год