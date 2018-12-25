2018-12-25T15:32:53+03:00
Спорт

Смартфон и 1 млн рублей украли у хоккеиста «Динамо»

Полиция задержала мужчину, который вытащил из кармана спортсмена iPhone 6
Алена Басавина
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Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража"Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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У хоккеиста московского «Динамо» Вячеслава Кулемина украли дорогостоящий смартфон и около 1 миллиона рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице. На Цветном бульваре к спортсмену подошел неизвестный и спросил, как проехать на Земляной вал. Вячеслав Кулемин подсказал прохожему короткий путь.

«В знак благодарности незнакомец обнял его и уехал на такси. После этого Кулемин обратил внимание на отсутствие у него телефона iPhone 6», - рассказал источник.

Номер телефона был привязан к нескольким банковским картам, с которых злоумышленник смог списать больше 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По подозрению в совершении преступления задержан приезжий дагестанец 1979 года рождения.

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