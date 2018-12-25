Смартфон и 1 млн рублей украли у хоккеиста «Динамо»
У хоккеиста московского «Динамо» Вячеслава Кулемина украли дорогостоящий смартфон и около 1 миллиона рублей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице. На Цветном бульваре к спортсмену подошел неизвестный и спросил, как проехать на Земляной вал. Вячеслав Кулемин подсказал прохожему короткий путь.
«В знак благодарности незнакомец обнял его и уехал на такси. После этого Кулемин обратил внимание на отсутствие у него телефона iPhone 6», - рассказал источник.
Номер телефона был привязан к нескольким банковским картам, с которых злоумышленник смог списать больше 1 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По подозрению в совершении преступления задержан приезжий дагестанец 1979 года рождения.