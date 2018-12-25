Путин и Лукашенко еще раз встретятся до конца года

СЕГОДНЯ 22:28 2018-12-25T22:28:46+03:00

Путин еще раз встретится с Лукашенко Фото: пресс-служба президента РФ

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Президент России Владимир Путин до конца года еще раз встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее такие данные появились в белорусских СМИ.

«Лидеры договорились встретиться до конца года», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, что 25 декабря в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Переговоры политиков длились почти четыре часа.

Главы государств провели расширенное заседание с членами правительства России и Белоруссии, а также встретили в формате один на один на предновогоднем ужине. Во время встречи обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.