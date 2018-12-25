Путин и Лукашенко еще раз встретятся до конца года
Президент России Владимир Путин до конца года еще раз встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее такие данные появились в белорусских СМИ.
«Лидеры договорились встретиться до конца года», - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, что 25 декабря в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Переговоры политиков длились почти четыре часа.
Главы государств провели расширенное заседание с членами правительства России и Белоруссии, а также встретили в формате один на один на предновогоднем ужине. Во время встречи обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.