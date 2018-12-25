Переговоры Путина и Лукашенко длились четыре часа

СЕГОДНЯ 19:42 2018-12-25T20:28:27+03:00

Президенты России и Белоруссии завершили встречу в Кремле

Изменить размер текста: A A

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры в Кремле. Беседа продолжалась почти четыре часа.

Как сообщает ТАСС, встреча началась в расширенном формате с участием членов делегаций двух государств.

От российской стороны присутствовали министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, а также посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.

Белоруссию представляли вице-премьеры Игорь Лященко и Игорь Петришенко, а также министр финансов Максим Ермолович, глава МИД Владимир Макей и посол в России Владимир Семашко.

Путин в самом начале заседания предложил выслушать членов правительства, затем дать им возможность пообщаться, а после провести предновогодний обед с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Во время длительных переговоров президент России взял паузу, чтобы провести телефонный разговор с тяжелобольным мальчиком из Башкирии, чью мечту он исполнил в рамках волонтерского проекта «Мечтай со мной».