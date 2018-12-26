2018-12-26T04:58:52+03:00
В мире

Британия изучит способы защиты христиан от преследований по всему миру

Глава МИД Соединенного Королевства поручил изучить случаи притеснения верующих
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Министр иностранных дел Великобритании Джереми ХантМинистр иностранных дел Великобритании Джереми ХантФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В среду, 26 декабря, появилась информация о том, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поручил изучить случаи преследования христиан по всему миру.

Как ожидается, на основе исследования, проведение которого возглавит епископ Труро Филип Маунстивен, будут подготовлены рекомендации британскому правительству, которое намерено «лучше реагировать на бедственное положение преследуемых христиан. «Мы можем и должны сделать больше для поддержки верующих в странах Ближнего Востока, Африки и Азии», - приводит слова главы МИД Соединенного Королевства издание Independent.

При этом в британском дипведомстве отметили, что только за последний год во всем мире 215 миллионов христиан подвергались гонениям.

Кстати, отметим, примерно сто лет назад христиане составляли более 13% населения Ближнего Востока. С тех пор продолжается их массовый исход оттуда, и в последние годы, как сообщал сайт kp.ru, он усилился.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таиланде полиция по телефону вывела из леса заблудившихся российских туристов
Путин подписал закон об обязательной доле в наследстве для предпенсионеров
В США продлили срок вынесения россиянину Никулину психиатрического заключения
Московских автомобилистов просят пересесть на городской транспорт
ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи
Макрон выступил с обращением к французским военнослужащим
Пушков оценил итоги отражения сирийскими ПВО ракетной атаки под Дамаском
Главком ВМФ предупредил о наращивании у границ РФ стратегического высокоточного оружия США
Коалиция США заявила о продолжении операции против ИГ* в Сирии
Минздрав РФ планирует вывести табак из легального оборота после 2050 года
Трое сирийских военных пострадали при ракетной атаке Израиля
Путин: Парижское соглашение по климату не несет угроз для России
В армии Израиля заявили о «запущенной из Сирии ракете»
В бундестаге опровергли опасность «Северного потока - 2» для Европы
Россия начала подводные испытания беспилотника «Посейдон»
Сирийские ПВО перехватили нескольких ракет в небе над Дамаском
Путин поддержал идею введения базы данных для въезжающих в Россию мигрантов
Косачев предложил Путину создать «список Браудера»
В Германии при столкновении конных повозок пострадали 20 человек
Путин и Лукашенко еще раз встретятся до конца года
Трамп рассказал, когда возобновится работа правительства США
Спикер Госдумы на встрече с Путиным предложил оценить Конституцию страны на соответствие реалиям