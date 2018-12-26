Британия изучит способы защиты христиан от преследований по всему миру

СЕГОДНЯ 04:58 2018-12-26T04:58:52+03:00

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В среду, 26 декабря, появилась информация о том, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поручил изучить случаи преследования христиан по всему миру.

Как ожидается, на основе исследования, проведение которого возглавит епископ Труро Филип Маунстивен, будут подготовлены рекомендации британскому правительству, которое намерено «лучше реагировать на бедственное положение преследуемых христиан. «Мы можем и должны сделать больше для поддержки верующих в странах Ближнего Востока, Африки и Азии», - приводит слова главы МИД Соединенного Королевства издание Independent.

При этом в британском дипведомстве отметили, что только за последний год во всем мире 215 миллионов христиан подвергались гонениям.

Кстати, отметим, примерно сто лет назад христиане составляли более 13% населения Ближнего Востока. С тех пор продолжается их массовый исход оттуда, и в последние годы, как сообщал сайт kp.ru, он усилился.