2018-12-26T10:37:19+03:00
Политика

Генконсульство России в китайском Харбине заработает весной 2019 года

Пока же дипмиссия временно развернется в арендованном помещении в Гуанчжоу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генконсульство России в Харбине заработает весной 2019 годаГенконсульство России в Харбине заработает весной 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Генеральное консульство России в китайском городе Харбин провинции Хэйлунцзян начнет функционировать весной 2019 года. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.

По его словам, кандидатура на пост генерального консула уже есть, также планируется взять в штат представителей таможенной службы, министерства внутренних дел и Минэкономразвития.

"Харбин - это некая экспериментальная точка, потому что там, опираясь на наших китайских партнеров, мы восстанавливаем исторический комплекс еще царского периода. Там пять маленьких двух- и трехэтажных построек еще царского генерального консульства, открытого где-то в 1911 году или около того", - сказал Денисов.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту восстановительные работы еще не закончены. Вероятнее всего, на их завершение понадобится около года. В связи с этим российская сторона откроет генеральное консульство на временной основе в арендованном помещении.

В качестве места для размещения рассматривается Гуанчжоу провинции Гуандун. Здесь власти арендуют офис и квартиры для сотрудников. После того, как работы в Харбине будут закончены, консульство переедет туда, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в этом же городе предлагалось открыть представительство министерства внутренних дел РФ.

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