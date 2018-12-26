Роструд напомнил, что первая рабочая неделя 2019 года будет трехдневной

СЕГОДНЯ 10:59 2018-12-26T11:01:12+03:00

В Роструде напомнили, сколько отдыхаем в праздники и когда выходим на работу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Первая рабочая неделя в новом году будет короткой. Роструд напомнил россиянам, что после 10-дневных праздников на работу нужно будет выйти всего на три дня.

Новогодние каникулы начнутся в России 30 декабря. Последняя неделя уходящего года будет шестидневной с рабочей субботой 29 декабря. Однако благодаря этому понедельник, 31 декабря, будет выходным днем и россияне получат возможность отдохнуть и подготовиться к встрече Нового года, пишет сайт телеканала «Звезда».

Производственный календарь - 2019

Всего новогодние праздники в стране продлятся десять дней до 8 января включительно. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости. При этом в ведомстве добавили, что последний предпраздничный день — 29 декабря — будет коротким, пишет газета «Известия».

Добавим, что всего, согласно производственному календарю на 2019 год, россияне будут отдыхать 118 дней, а работать 247.