2018-12-26T11:36:06+03:00
Общество

Названы самые популярные страны у российских туристов

Россияне выбирают отдых у моря и в Европе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые популярные страны у российских туристовНазваны самые популярные страны у российских туристовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 2018 году россияне чаще всего выбирали путешествия по Таиланду и Турции. Такие данные обнародовала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Сообщается, что помимо этого большой популярностью и туристов из России весь год пользовались европейские страны. Так, в десятку самых посещаемых россиянами стран попали Германия, Италия, Испания, Кипр, Греция и Франция, пишет телеканал «360».

Кроме этого в десятку самых популярных направлений у отдыхающих россиян попали еще и африканский Тунис, а также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, в 2018-м за границу выехали на 8% российских туристов больше. Самый значительный прирост туристов наблюдается в ОАЭ. Это направление выбрали на 40% россиян больше, чем годом ранее. Также высокий скачок интереса наблюдается и у Турции, Эту страну посетили на 25% туристов больше, чем в 2017 году, передает Пятый канал.

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