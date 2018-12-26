Названы самые популярные страны у российских туристов

СЕГОДНЯ 11:36 2018-12-26T11:36:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году россияне чаще всего выбирали путешествия по Таиланду и Турции. Такие данные обнародовала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Сообщается, что помимо этого большой популярностью и туристов из России весь год пользовались европейские страны. Так, в десятку самых посещаемых россиянами стран попали Германия, Италия, Испания, Кипр, Греция и Франция, пишет телеканал «360».

Кроме этого в десятку самых популярных направлений у отдыхающих россиян попали еще и африканский Тунис, а также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, в 2018-м за границу выехали на 8% российских туристов больше. Самый значительный прирост туристов наблюдается в ОАЭ. Это направление выбрали на 40% россиян больше, чем годом ранее. Также высокий скачок интереса наблюдается и у Турции, Эту страну посетили на 25% туристов больше, чем в 2017 году, передает Пятый канал.