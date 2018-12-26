2018-12-26T11:48:45+03:00
Общество

В России появятся звездные гастрономические послы

Предложение представлять российскую кухню отправлено Жерару Депардье, Микки Рурку, Эмиру Кустурице и Наталье Орейро
Ася РОМАНЧУК
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О русской кухне расскажут по всему миру. Фото предоставлено Stroganoff Group.О русской кухне расскажут по всему миру. Фото предоставлено Stroganoff Group.
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В России могут появиться гастрономические послы. Это необычная должность будет связана с популяризацией русской кухни и традиций в мире. Инициатива принадлежит

Ассоциации культурно-гастрономического туризма. Почетная обязанность будет возложена на популярных во всем мире звезд. Предложения о сотрудничестве уже отправлены Жерару Депардье, Микки Рурку, Эмиру Кустурице и Наталье Орейро.

Кроме тех, кто уже получил предложение, составлен список из возможных кандидатов на эту должность. В него вошли не только актеры, но и звезды спорта.

Основные обязанности посла будут заключаться в том, чтобы объяснить всему миру: водка и черная икра это не единственные угощения России.

Всего в списке возможных кандидатов, которые могут занять нестандартную должность оказались более 20 человек: спортсмен Вячеслав Фетисов, оперная певица Анна Нетребко, актриса Светлана Ходченкова, модель и благотворитель Наталья Водянова и теннисистка Анна Курникова, Мила Йовович, Дэвид Духовны, Жерар Депардье, Стивен Сигал, Наталья Орейро, Эмир Кустурица, Микки Рурк и Жан-Клод Ван Дамм.

- Прежде чем остановить выбор на возможных кандидатах была проведена большая исследовательская работа. Мы нашли тех, кто симпатизирует России, пробовал русскую кухню и где-то об этом говорил, делая акцент на том, что в ней сошлись традиции многонационального государства и это прежде всего вкусно, — рассказала газете «Известия» президент ассоциации Маргарита Полоник.

Представитель Эмира Кустурицы отметил, что предложение рассматривается мэтром и он заинтересован им. Сам режиссер особенно любит русский борщ.

Пока это первоначальный список послов, в дальнейшем он будет расти и расширяться.

Конечная цель проекта - донести до мира, что такое русское кухня и «с чем ее едят» и простимулировать интерес к гастрономическому туризму по России.

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