«Умные Украинцы не нужны»: экс-депутат Верховной Рады объяснил, что будет с учителями

СЕГОДНЯ 12:13 2018-12-26T12:13:36+03:00

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Ситуация в образовании Украины становится критичной. Власти страны задумались об оптимизации количества школ и классов. А это значит, что скоро дети будут учиться в уплотненных классах, а некоторые школы вовсе закроют свои двери, уверены эксперты.

Сегодня долги по зарплате пере педагогами достигают миллиарда гривен. Такого еще не было и непонятно, как эта ситуация сможет разрешиться.

- Проще всего отказаться от образования. Валютный фон, который дает деньги стране, настаивает на увеличение расходов на вооружение. Поэтому все средства направляются в эту сферу, проседает медицина, образование. Умные украинцы никому не нужны, - говорит бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Еще пару лет назад посол США говорил, что Украина должна стать супераграрной державой. А это значит, что ее население должно работать в полях.

- Грамотным быть для этого не обязательно. А сейчас придут холода и школы все равно будут закрыты, так как нет возможности ох обогреть. Зачем в это время платить педагогам зарплату? Поэтому учителя будут вынуждены ехать за границу на заработки, убирать поля в Польше и ухаживают за престарелыми европейцами, - цитирует слова Олейника ФАН.