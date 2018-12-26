2018-12-26T14:10:56+03:00
Политика

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал расширение контрсанкций России в отношении Украины

Глава Минфина подчеркнул, что под санкции попали только те граждане Украины, которые отметились заявлениями и действиями, направленными против России
Александр ДЖУМАЕВ
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Министр финансов России Антон СилуановМинистр финансов России Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
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Министр финансов России Антон Силуанов, также занимающий пост первого вице-премьера страны, в эфире телепрограммы "60 минут" на телеканале "Россия 1" прокомментировал новые контрсанкции, введенные Россией в отношении некоторых украинских граждан.

По словам Силуанова, Россия не является инициатором "санкционной войны", однако ей приходится отвечать на подобные меры со стороны других стран, в том числе и Украины. "Последние решения, которые Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы на это приняли свой ответ: попали под санкции украинские парламентарии, попали под санкции украинские олигархи - все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой", - заявил Силуанов.

По словам министра, подобные действия Москвы являются адекватной реакцией на действия Украины. "Собственно, мы и дальше так будем отвечать", - добавил Силуанов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, санкции против ряда украинских чиновников и бизнесменов были расширены во вторник, 25 декабря. В число лиц, попавших под новые ограничения, вошли в том числе глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал и первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, а также несколько украинских предприятий, таких как "Укроборонпром".

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