Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал расширение контрсанкций России в отношении Украины
Министр финансов России Антон Силуанов, также занимающий пост первого вице-премьера страны, в эфире телепрограммы "60 минут" на телеканале "Россия 1" прокомментировал новые контрсанкции, введенные Россией в отношении некоторых украинских граждан.
По словам Силуанова, Россия не является инициатором "санкционной войны", однако ей приходится отвечать на подобные меры со стороны других стран, в том числе и Украины. "Последние решения, которые Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы на это приняли свой ответ: попали под санкции украинские парламентарии, попали под санкции украинские олигархи - все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой", - заявил Силуанов.
По словам министра, подобные действия Москвы являются адекватной реакцией на действия Украины. "Собственно, мы и дальше так будем отвечать", - добавил Силуанов.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, санкции против ряда украинских чиновников и бизнесменов были расширены во вторник, 25 декабря. В число лиц, попавших под новые ограничения, вошли в том числе глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал и первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, а также несколько украинских предприятий, таких как "Укроборонпром".