В Палермо российского туриста сбил насмерть автомобиль

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-26T14:48:53+03:00

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В сицилийском городе Палермо 30-летнего туриста из России насмерть сбил автомобиль.

Инцидент произошел во вторник вечером. Сергей Маньковский вместе с супругой гулял по городу. Неожиданно на большой скорости на дорогу выехал Fiat 600, за рулем которого находился пожилой местный житель. Водитель сбил российского туриста, который скончался прямо на месте происшествия.

Через считанные минуты на место ДТП приехала машина скорой помощи. Врачи сделали мужчине массаж сердца, однако их усилия оказались напрасными.

На место происшествия приехали полицейские, которые опросили свидетелей и супругу Маньковского. Женщина не получила серьезных ранений, но находилась в состоянии шока.

По словам Александра Макогонова, российского вице-консула в Палермо, россиянин имел оформленную страховку. Отправкой тела мужчины в Россию будет заниматься страховая компания, сообщает "РИА-Новости".

- Мы находимся в контакте с вдовой погибшего россиянина и следим за развитием ситуацией. Готовы оказать любую необходимую помощь, - прокомментировал Макогонов.