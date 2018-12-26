Кремль сообщает об успешном пуске комплекса «Авангард»

СЕГОДНЯ 14:44 2018-12-26T14:44:51+03:00

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Министерство обороны России провело в среду зачетные летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешный пуск ракеты комплекса «Авангард». Старт испытаниям дал Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

«Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям», - пояснили в пресс-службе Кремля. Пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком произвели на полигоне Кура в Камчатском крае.

«В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона», - сказали в пресс-службе.

Известно, что президент России после испытаний поблагодарил создателей «Авангарда» и участников мероприятия за отличную работу.

Программа зачетных летных испытаний была выполнена в полном объеме. Это позволить в ближайшее время поставить комплекса «Авангард» на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.