В России из-за проблем с двигателем отзывают машины Lexus

СЕГОДНЯ 14:53 2018-12-26T14:53:06+03:00

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Японский автопроизводитель Lexus отзывает из России седаны модели LS 500. Сообщается, что компания обнаружила неполадку в машинах, которые были выпущены в период с 9 января по 3 сентября текущего года. Всего в России насчитывается около четырехсот машин, которые могут иметь проблемы с двигателем. Об этом сообщили в Росстандарте.

«В автомобилях с двигателем внутреннего сгорания V6 c двойным турбонаддувом и системой Start Stop из-за особенностей установленного программного обеспечения блока управления двигателем существует вероятность некорректного вычисления объема входящего в двигатель воздуха при перезапуске двигателя. Это может привести к остановке двигателя во время начала движения автомобиля», — цитирует сообщение ведомства сайт «Свободная пресса».

Сообщается, что владельцев всех указанных машин производитель уведомит о возможности брака. В машинах перепрограммируют блоки управления двигателем и вернут автолюбителям. Все работы будут проводиться бесплатно, пишет ФАН.