2018-12-26T14:56:44+03:00
Наука

На 3D-принтере распечатали носы, которые помогут дышать на Марсе

Авторы исследования пытались смоделировать модель, способную адоптироваться на Красной планете
Ася РОМАНЧУК
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Носы для Марса напечатали на 3D-принтере. ФОТО: http://artes.ucp.pt/citarj/article/view/568/262Носы для Марса напечатали на 3D-принтере. ФОТО: http://artes.ucp.pt/citarj/article/view/568/262
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Исследователи задались вопросом, как человек сможет дышать на Марсе, когда он туда прилетит? Воздух на Красной планете отличается от условий Земли, а значит человеческий нос должен быть приспособлен к низким температурам, большому количеству ультрафиолета и низкого давления.

Продолжительное время группа исследователей вела работы по выявлению подходящей модели и в итоге работа была выполнена. Целых три носа с разными устройствами смогут обеспечить человеческий организм воздухом.

Носы были напечатаны на 3D-принтере, а работа опубликована в Journal of Science and Technology of the Arts.

Первый из носов имеет две пары ноздрей для более эффективного согревания воздуха; второй оснащен воланами для усиления звуков; а третий просто имеет плоское строение для защиты от солнца.

Если человек покорит Красную планету, то его организм со временем перестроится. Но для этого нужно очень много лет. А первым покорителям Марса пригодятся уже готовые решения, сообщает телеканал «360».

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