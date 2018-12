На 3D-принтере распечатали носы, которые помогут дышать на Марсе

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-26T14:56:44+03:00

Исследователи задались вопросом, как человек сможет дышать на Марсе, когда он туда прилетит? Воздух на Красной планете отличается от условий Земли, а значит человеческий нос должен быть приспособлен к низким температурам, большому количеству ультрафиолета и низкого давления.

Продолжительное время группа исследователей вела работы по выявлению подходящей модели и в итоге работа была выполнена. Целых три носа с разными устройствами смогут обеспечить человеческий организм воздухом.

Носы были напечатаны на 3D-принтере, а работа опубликована в Journal of Science and Technology of the Arts.

Первый из носов имеет две пары ноздрей для более эффективного согревания воздуха; второй оснащен воланами для усиления звуков; а третий просто имеет плоское строение для защиты от солнца.

Если человек покорит Красную планету, то его организм со временем перестроится. Но для этого нужно очень много лет. А первым покорителям Марса пригодятся уже готовые решения, сообщает телеканал «360».