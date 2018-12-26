2018-12-26T17:30:41+03:00
Общество

Израильский парламент запретил досрочно освобождать террористов

По мнению авторов законопроекта, досрочное освобождение - привилегия, которой террористы не заслуживают
Александр ДЖУМАЕВ
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Ранее осужденные за терроризм могли рассчитывать на досрочное освобождение лишь после отбытия двух третей срока приговора и при наличии у них признаков раскаяния.Ранее осужденные за терроризм могли рассчитывать на досрочное освобождение лишь после отбытия двух третей срока приговора и при наличии у них признаков раскаяния.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Парламент Израиля принял закон, запрещающий досрочное освобождение террористов из тюрьмы. Ранее осужденные за терроризм могли рассчитывать на досрочное освобождение лишь после отбытия двух третей срока приговора и при наличии у них признаков раскаяния.

"Сокращение срока заключения - это привилегия, которой террористы не заслуживают", - приводит издание The Jerusalem Post слова депутата Анат Берко, которая является одним из инициаторов закона. Пралментарий Одед Форер, который также поддержал закон, в интервью изданию заявил, что данный закон является мерой сдерживания, поскольку террористы "будут знать, что у них нет надежды освободиться досрочно".

Стоит отметить, что проект закона был предложен депутатами после того, как представители Министерства обороны Израиля предложили сократить на одну треть срок приговора для тех осужденных за террористическую деятельность, которые за решеткой продемонстрировали примерное поведение.

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