Фактов, подтверждающих применение допинга биатлонистами России на ЧМ-2017, не обнаружено

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-27T10:30:39+03:00

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В четверг, 27 декабря, прояснились некоторые детали громкого дела в отношении российских биатлонистов. Некоторое время назад накануне старта очередного этапа Кубка мира в расположение нашей команды пришли представители полиции Австрии для проведения беседы.

В числе прочих обвинений - нарушение антидопинговых правил биатлонистами сборной России на чемпионате мира 2017 года. И, как стало известно, каких-то существенных деталей, говорящих в пользу обвинения, обнаружено не было.

- Никаких фактов, подтверждающих чье-то заявление о применении нашими ребятами допинга на чемпионате мира в феврале 2017 года, наш адвокат не увидел, - заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

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