"Это однозначно провокация": Тренер сборной России прокомментировал обвинения российских биатлонистов в допинговых нарушениях

На российских спортсменов вновь набросились с обвинениями в нарушениями антидопинговых правил. В этот раз "под удар" попали наши биатлонисты, которые в настоящий момент находятся в Австрии на одном из этапов Кубка мира.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшую среду вечером в расположение спортсменов нагрянули полицейские, которые и предъявили им обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

Тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал случившееся в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Ни о чем сейчас разговор. Сегодня еще ничего не ясно. Могу в двух словах сказать: это однозначно провокация со стороны австрийской полиции", - сказал тренер.

При этом он подчеркнул, что не может точно знать, кто именно ответственен за раздувание нового скандала. Между тем, глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подтвердил, что инцидент произошел накануне вечером, однако он не помешал нашим спортсменам принимать участие в заездах.

"Мы пока разбираемся, там подключились все структуры, ведем с ними разбирательства. Это было вчера вечером. Все участвуют в соревнованиях - это самое главное", - подытожил Драчев.

Стоит отметить, что в списке "нарушителей", опубликованном спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, оказался олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин, экс-тренер национальной команды Александр Касперович, биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков, Ирина Старых, а также врачи и массажисты сборной.

guberniev_dmitry Дмитрий уберниев опубликовал список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, которым предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году

- Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет! А теперь они есть у австрийской полиции! - отметил Дмитрий Губерниев.

Отметим, что подтвержений от австрийской стороны пока не поступало. Официальный представитель земельного управления полиции Тироля (федеральная земля, куда входит город Хохфильцен) Штефан Эдер заявил, что пока такой информации нет.

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