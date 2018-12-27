Полузащитник "Спартака" Пантелеев перешел в казанский "Рубин"

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-27T12:15:18+03:00

22-летний футболист подписал контракт на 3,5 года с новым клубом

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В четверг, 27 декабря, было официально объявлено переходе в состав казанского "Рубина" нового футболиста. Новичком клуба из столицы Татарстана стал 22-летний полузащитник Владислав Пантелеев, который играл ранее за московский "Спартак".

Контракт с новым клубом игрок подписал сроком на 3,5 года. И Пантелееву присвоен игровой номер 8. Владислав - воспитанник академии столичного "Спартака".

- ФК «Спартак-Москва» благодарит Владислава за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере! - пожелал удачи родной клуб Пантелееву.

За основной состав "красно-белых" он сыграл всего два матча в чемпионате и Кубке России в этом сезоне. Всего же на счету игрока за "Спартак-2" 106 матчей, в которых он забил 26 голов. В этом сезоне в чемпионате Футбольной национальной лиги Пантелеев забил 10 голов в 20 играх, 3 мяча при этом - с пенальти.