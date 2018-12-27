Роспотребнадзор подсказал россиянам, как выбрать хорошего аниматора

СЕГОДНЯ 14:26 2018-12-27T14:26:16+03:00

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать аниматора на новый год Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Подходить к вопросу стоит основательно, чтобы праздник не был испорчен

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Накануне Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как выбрать аниматоров к празднику, чтобы не испортить настроение.

Очень часто родители приглашают Деда Мороза и Снегурочку поздравить своего малыша дома, эта позитивная затея может обернуться серьезными проблемами

Прежде всего нужно хорошо изучить рынок услуг аниматоров: спросить совета у друзей и знакомых, прочитать отзывы в интернете, посмотреть видео с подобных мероприятий, ознакомиться с ценами и программами.

С новогодним волшебником и его внучкой лучше заключить договор в двух экземплярах, можно в простой письменной форме. В бумагах прописать

предмет договора, сроки исполнения, стоимость услуг, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств, отмечают в Роспотребнадзоре.

Надо помнить, если клиент в последний момент отказывается от услуг аниматора, то он должен оплатить работу в полном объеме. В свою очередь, исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Порой бывает так, что люди попадаются на удочку мошенников. Вносят предоплату за работу аниматора, а никто не приходит и телефоны оказываются выключенными. Или еще хуже: пока дети поют и пляшут из квартиры пропадают ценные вещи.

Поэтому стоит особо тщательно подходить к выбору фирм и специалистов, которые оказывают услуги, а еще лучше, читать в интернете отзывы и советоваться со знакомыми, чтобы выбирать проверенных исполнителей.