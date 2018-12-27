2018-12-27T15:58:22+03:00
Политика

Украинский политолог Вячеслав Ковтун оказался в базе «Миротворца»

Его обвинили в антиукраинской пропаганде
Ася РОМАНЧУК
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Украинский политолог Вячеслав Ковтун оказался в базе «Миротворца»Украинский политолог Вячеслав Ковтун оказался в базе «Миротворца»Фото: YouTube
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Украинского политолога Вячеслава Ковтуна знают многие, он часто появляется в российских программах, которые затрагивают политику. Именно это стало одной из причин по которой его фамилия оказалась в базе данных сайта «Миротворец».

На портале указано, что Ковтун попал в списки за «осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение».

На страницах «Миротворца» регулярно появляются скандальные публикации и персональные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Действия владельцев сайте не раз критиковались со стороны дипломатов и общественных работников.

Что касается карьеры Ковтуна на российском ТВ, то она терниста, но денежна. Что только ни делали с записным украинцем: и били, и обзывали, и унижали – а ему хоть бы хны! Ковтун лишь ехидно посмеивается над разъяренными патриотами и продолжает гнуть свою антирусскую линию. И, как оказалось, делает он это не бесплатно.

Корреспондент «КП» проник за кулисы главных полит-ток-шоу страны, чтобы узнать, как на самом деле строится их драматургия. Оказывается, сценарий прописан заранее, а каждый участник знает свое место за полученный гонорар.

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