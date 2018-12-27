Турция провела испытание первой авиабомбы собственного производства

СЕГОДНЯ 16:07 2018-12-27T16:07:37+03:00

При полете устройство превысило скорость звука в 1,5 раза

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В Турции провели успешные испытания первой авиабомбы собственной разработки MK-84. Об этом сообщили в министерства промышленности и технологий страны.

Известно, что тестирование прошло на базе HABRAS. За проверками наблюдал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

"Авиабомба весом в одну тонну превысила скорость звука в 1,5 раза и пробила бетонную цель толщиной один метр, усиленную стальной арматурой", - говорится в заявлении.

Варанк сказал, что данное событие говорит о "еще одном важном успехе турецкой оборонной промышленности".

Отметим, испытательная база HABRAS расположена в районе Карапынар провинции Конья, ее открыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце октября. База предназначена для тестирования оружейных систем турецкого производства на этапе разработок, боеприпасов до запуска в серийное производство, а также испытания закупленных у других стран систем вооружения.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара ожидает поставку из США 120 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.