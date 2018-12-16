Эрдоган заявил, что Турция ожидает поставку более 100 истребителей F-35

СЕГОДНЯ 16:47 2018-12-16T16:52:55+03:00

При этом президент республики заметил, что некоторые детали этих самолетов производятся в Турции

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Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в воскресенье, 16 декабря, в Стамбуле, заявил о том, что Анкара ожидает поставку из США крупной партии истребителей пятого поколения F-35. По его словам, речь идет о 120 многоцелевых боевых машинах.

«США производят F-35. Нам их тоже поставят в количестве 120 штук», - приводит слова Эрдогана местный телеканал NTV. При этом политик заметил, что некоторые детали американских истребителей производятся в Турции.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ответ на российско-турецкий контракт о закупке Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400 США пригрозили отказать туркам в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Однако власти республики уже неоднократно сообщали об отсутствии каких-либо проблем с поставками американских боевых машин из-за приобретения С-400.