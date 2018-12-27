Глава МИД Германии призвал реформировать Совбез ООН

СЕГОДНЯ 16:09 2018-12-27T16:31:21+03:00

По мнению Хайко Мааса, состав данной структуры больше не соответствует "духу времени"

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Совет Безопасности Организации объединенных наций необходимо срочно реформировать. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По мнению дипломата, состав данной структуры ООН больше не соответствует "духу времени".

"Я считаю, что соотношение сил в мире должно быть значительно лучше отображено, чем это происходит в данный момент", — заявил Маас.

Он также подчеркнул, что Германия, которая с 1 января 2019 года временно станет непостоянным членом Совбеза, должна приложить больше усилий для преодоления международных кризисов, поскольку ответственность государства за происходящее в мире продолжает увеличиваться.

Так, например, по словам главы МИД, ФРГ могла бы принять более активное участие в разрешении проблем на Ближнем Востоке, передает Abendzeitung.

Сайт kp.ru писал о том, что в состав Совета Безопасности ООН входят 15 стран, из которых лишь пять являются постоянными членами - это Франция, Великобритания, Китай, Соединенные Штаты и Россия. Остальные десять - временные. Генассамблея ООН ежегодно избирает пять непостоянных членов на двухлетний срок.