МВД напомнило иностранным болельщикам о необходимости покинуть Россию

СЕГОДНЯ 16:19 2018-12-27T16:48:52+03:00

МВД России напоминает о завершении периода безвизового въезда для зарубежных зрителей Чемпионата мира по футболу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Срок безвизового въезда на территорию нашей страны по FAN ID Чемпионата мира по футболу истекает 31 декабря 2018 года

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Министерство внутренних дел напомнило иностранным болельщикам, которые приехали в Россию по персонифицированной карте зрителя (FAN ID) о необходимости покинуть территорию нашей страны.

Напомним, что в рамках проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года фанатам их других стран выдавали специальные пропуска, позволяющие свободно пересекать границу без оформления визы. Однако срок действия таких паспортов истекает уже 31 декабря.

В ведомстве напомнили, что иностранные граждане, не покинувшие территорию России до этого момента, будут считаться нарушителями миграционного законодательства и могут быть привлечены к административной ответственности.

"Во избежание негативных последствий, предусматривающих ограничение на въезд в страну, указанной категории иностранных граждан необходимо выехать за пределы территории Российской Федерации до 31 декабря 2018 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД РФ.

Стоит отметить, что многие иностранные болельщики не хотели покидать Россию по завершении ЧМ-2018. Так, сайт kp.ru писал о том, что двое фанатов-марокканцев во время визита в Калининград не только посмотрели матч своей сборной против испанской команды, но и поступили в Балтийский федеральный университет имени Канта. И даже сами футболисты не хотели уезжать из нашей страны.