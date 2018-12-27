2018-12-27T18:16:52+03:00
Общество

Стало известно, какой алкоголь чаще всего подделывают в России

В 2018 году полиции удалось пересечь деятельность 117 "чёрных" производств
Сакина НУРИЕВА
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Стало известно, какой алкоголь чаще всего подделывают в России.Стало известно, какой алкоголь чаще всего подделывают в России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чаще всего в России из алкогольной продукции подделывают водку, виски и шампанское. Об этом сообщил замглавы отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России Сергей Смирнов.

В особенно большом количестве бутлегеры обрабатывают указанные напитки в преддверии новогодних праздников. Об этом Смирнов рассказал в интервью радиостанции "Милицейская волна".

По его словам, все прочие алкогольные напитки подделывают "в той или иной степени".

Кроме того Смирнов рассказал, что в уходящем году было зафиксировано 77 тысяч правонарушений, связанных с незаконным оборотом спиртного, в 46 тысячах случаев были отмечены незаконная торговля и нарушения правил торговли.

В общей сумме по всем случаем возбуждено более пяти тысяч уголовных дел, составлено более 70 тысяч административных протоколов. В 2018 году полиции также удалось пересечь деятельность 117 "чёрных" производств и выявить 46 организованных групп.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что во Владимире полицейские пытаются найти «паленый» алкоголь.

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