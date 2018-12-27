Пожар в двухэтажном здании в центре Москвы ликвидирован

СЕГОДНЯ 22:57 2018-12-27T22:57:16+03:00

Данных о пострадавших в результате пожара на улице Малая Грузинская не поступало

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Пожар в двухэтажном здании на улице Малая Грузинская в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям России по столице

"В 20 часов 38 минут пожар в неэксплуатируемом здании на ул. Малая Грузинская, дом 25, строение 1 ликвидирован ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что возгорание возникло вечером в четверг, 27 декабря. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 17;44 по мск. В результате на место инцидента была отправлена пожарная бригада. Оказалось, что пожар возник в перекрытиях между первым и вторым этажом. Площадь возгорания составила порядка 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом месяце пожар вспыхнул также на территории московского Театра сатиры. Прямо во время спектакля в зале произошло короткое замыкание.