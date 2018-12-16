16 Дек. 22:05 2018-12-16T22:13:15+03:00

Пожар вспыхнул в Театре Сатиры в Москве прямо во время спектакля Фото: кадр с видео

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В воскресенье вечером, 16 декабря, в Театре сатиры в Москве вспыхнул небольшой пожар. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание.

Как стало известно, возгорание произошло во время спектакля «Слишком женатый таксист». При этом, по словам очевидцев, работника гардероба не было на месте, когда люди вышли из зрительного зала, так что им пришлось самим перелезать через ограждения и прыгать за одеждой.

Между тем свидетели случившегося уже прислали в редакцию «Комсомольской правды» видео с места происшествия. На этих кадрах видно, как что-то горит и искрит прямо над зрителями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682517" frameborder="0"></iframe> Пожар в театре сатиры в Москве.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре в некоторых СМИ появилось сообщение об обнаружении трупа мужчины в московском Театре сатиры. Однако в криминальные сводки данный случай не попал. Кроме того, эту информацию опровергли и в самом театре.