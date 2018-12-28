Жан-Пьер Тома стал новым председателем совета директоров компании «Русал»

СЕГОДНЯ 08:14 2018-12-28T08:14:45+03:00

Руководитель приступит к работе с 1 января 2019 года

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В корпорации «Русал» назначен новый председатель совета директоров. Им стал Жан-Пьер Тома. К своим обязанностям независимый неисполнительный директор приступит с 1 января 2019 года.

Тома был введен в компанию решением собрания акционеров в конце июня 2018 уходящего года. С его назначением на высокий пост в «Русал» связывают новый этап стратегического развития.

«Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров», — заявил уходящий в отставку поста председателя совета директоров Маттиас Варниг.

Варниг подал в отставку 26 декабря 2018 года. Кресло председателя он занимал на протяжении шести лет. Решение стало политическим: уход позволит компании выйти из санкционного списка OFAC.

Сразу после отставки акции «Русала» продемонстрировали рост на московской и гонконгской бирже, сообщает ФАН.

Компания попала в "черный список" США в этом году. Запреты на сотрудничество с иностранными партнерами могло привести к техническому дефолту. Позже Минфин США выступил с неожиданным заявлением: санкции с "РусАла" могут быть сняты. Но только при одном условии: если главный акционер алюминиевого гиганта Олег Дерипаска лишится основного пакета (сейчас у него 48,13%). Такой ответ американцы дали на просьбу «РусАла» вычеркнуть предприятие из санкционного списка.