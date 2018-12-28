СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-28T11:22:52+03:00

В Москве злоумышленники похитили мужчину и выкрали у него 4 млн рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Москвич собирался переехать в Израиль и распродавал свое имущество

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В Москве преступники отобрали у жителя 4 млн рублей, а затем похитили его с целью получить еще больше денег.

Злоумышленники знали заранее о том, что пострадавший намеревался перебраться на постоянное жительство из РФ в Израиль, в связи с этим он начал распродавать собственность в России.

Среди прочего мужчина продал квартиру на Новороссийской улице за 4 млн рублей в Москве. Узнав об этом, преступники «выследили его, силой отобрали деньги, после чего увезли на машине в подмосковный Чехов, где насильно удерживали в течение двух месяцев», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

26 декабря пленник решил пойти на уступку мошенникам и снял деньги с банковской карты деньги. Вместе с одним из похитителей он направились к банкомату в Чехове и по пути сумел сбежать.

«Во время побега он увидел КПП одной из воинских частей, направился туда и закричал о помощи. Военные передали потерпевшего полицейским, которые приняли у мужчины заявление», - рассказал источник.

В связи с инцидентом полиция начала доследственную проверку.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что неизвестный злоумышленник украл более 8 миллионов рублей у безработного москвича.