2018-12-26T11:23:05+03:00
Происшествия

У безработного москвича украли рюкзак с 8 миллионами рублей

Инцидент произошел на Калужско-Рижской ветке столичного метрополитена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Безработный мужчина обратился в полицию и сообщил о краже крупной суммыБезработный мужчина обратился в полицию и сообщил о краже крупной суммыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Неизвестный злоумышленник украл более 8 миллионов рублей у безработного москвича. Инцидент произошел накануне на Калужско-Рижской ветке столичного метрополитена. Такую информацию предоставили в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел России по городу.

Отмечается, что в полицию обратился сам потерпевший 1969 года рождения, который рассказал о случившемся. По его словам, кража произошла в пути от станции метро "Октябрьская" до "Шаболовской". Неизвестный вытащил из рюкзака москвича 120 тысяч долларов и незаметно скрылся.

"Материальный ущерб составил около 8,161 млн рублей", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Сайт kp.ru писал о том, что в октябре этого года неизвестные ограбили еще одного безработного москвича. Из квартиры мужчины вынесли часы дорогостоящих марок, таких как Rolex, Cartier, Omega и Korloff, а также золотое колье и браслет с драгоценными камнями.

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