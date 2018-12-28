2018-12-28T17:38:45+03:00
Экономика

Путин подписал закон о предельной сумме долга по потребительским кредитам

Согласно документу, размер начисляемых по договору займа процентов не должен превышать 1,5% в день
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитамПутин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитамФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Президент России Владимир Путин подписал закон о предельной сумме долга по потребительским кредитам, который ограничивает размер начисляемых процентов.

Так, если договор был заключен уже после вступления нововведений в силу, то максимальный долг до июля 2019 года не должен превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в 2 раза, а после — в полтора. При этом процентная ставка по микрокредитам должна быть не выше 1,5% в день до июля 2019-го. После она будет понижена еще до 1%.

На официальном портале правовой информации, где в пятницу, 28 декабря, и был опубликован этот документ уточняется, что он был принят Государственной думой 19 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря.

Ранее сайт kp.ru писал о том, какие ошибки чаще всего совершают российские должники, и как не остаться у "разбитого корыта".

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