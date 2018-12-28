Росгвардия призвала россиян быть внимательнее к своему имуществу в Новый год

СЕГОДНЯ 17:38 2018-12-28T17:38:47+03:00

Росгвардия предупредила россиян быть внимательнее к своему имуществу в Новый год Фото: Александр ГЛУЗ

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Росгвардия призывала россиян более внимательно относиться к своей собственности во время новогодних каникул. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«В новогодние праздники отмечается спад криминогенной ситуации, но мы призываем обратить особое внимание на охрану имущества и квартир», — сказал он журналистам.

Грибакин отметил, что во время «внутренней миграции», когда имущество остается без присмотра, надо быть особенно бдительными.

Кроме того, во время праздников Росгвардия усилит меры по обеспечению общественной безопасности. Также ведомство подготовило буклеты с новейшей информацией об услугах ведомства населению.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Ансамбль Росгвардии записал кавер-версию рождественской песни Джоржа Майкла «Last Christmas».