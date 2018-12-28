Рыболовецкое судно терпит бедствие у берегов норвежского Шпицбергена

СЕГОДНЯ 20:22 2018-12-28T20:34:21+03:00

На борту трайлера находятся 14 человек, судьба которых пока неизвестна

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Промысловое рыболовецкое судно компании Opilio AS терпит бедствие в проливе Хинлопена на севере норвежского Шпицбергена. Такую информацию предоставили в спасательной службе региона.

Известно, что в настоящий момент на борту траулера находятся 14 человек - все граждане Норвегии. Об их судьбе пока ничего неизвестно. Команда потеряла контроль над управлением кораблем.

"По последней информации, судно выбросило на берег. Члены экипажа по-прежнему находятся на борту, но многое неясно", - сообщил руководитель спасательной службы Эрьян Дельбекк.

По данным Норвежского телеграфного бюро, к месту инцидента направлены два спасательных вертолета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре крушение потерпело российского судно "Анатолий Крашенников". Корабль, груженный строительными материалами и техникой, направлялся из Петропавловск-Камчатского в Палану, когда затонул. В момент инцидента на борту находились 13 человек. Спастись удалось лишь десятерым.