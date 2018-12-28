2018-12-28T22:03:12+03:00
Политика

В Киеве предложили вернуться к вопросу обмена пленными с Донбассом

Для этого украинские власти хотят созвать заседание членов трехсторонней контактной группы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Киеве предложили провести заседание контактной группы по ДонбассуВ Киеве предложили провести заседание контактной группы по ДонбассуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Киеве предложили созвать членов трехсторонней контактной группы по Донбассу, чтобы провести заседание и обсудить возможность обмена пленными между сторонами. С соответствующей инициативой выступила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

По ее словам, киевские власти на протяжении уже нескольких лет не могут получить ответа относительно содержания в Донецкой и Луганской народных республик более 70 своих граждан.

"Обратилась с инициативой к трёхсторонней контактной группе немедленно провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной группы по одному вопросу — освобождение заложников", - написала Геращенко у себя на странице в Facebook.

Стоит отметить, что формулы обмена пленными, предлагаемые украинской стороной, не устраивает властей республик Донбасса. Речь идет о таких форматах, как "66 на 19" и "72 на 19".

Сайт kp.ru писал о том, что ЛНР готова проводить обмен лишь по формуле "всех на всех", которая предусмотрена минскими договоренности, любые другие предложения считаются предвыборными пиар-акциями.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казахстане ищут заблудившегося в горах российского туриста
РПЦ образует патриарший экзархат в Западной Европе
Путин назначил нового посла России в Иордании
Посольство РФ: россияне не пострадали при подрыве автобуса в Каире
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Полиция Чехии задержала захватчика банка и освободила заложников
Медведев поручил создать рабочую группу по интеграции РФ и Белоруссии
В Египте взорвался автобус с туристами: погибли два человека
Официальный курс доллара прибавил 64 копейки, евро - 1 рубль 27 копеек
США больше не хотят оказывать помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору
Рыболовецкое судно терпит бедствие у берегов норвежского Шпицбергена
Украина сняла запрет на въезд в страну мужчинам из России
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
Умер Амос Оз - известный израильский писатель и журналист
Верховный суд обязал курильщиков компенсировать моральный вред соседям
Трамп отменил свои новогодние каникулы из-за "шатдауна" в США
В Чехии вооруженный мужчина захватил заложников в банке
В центре Москвы избили рэпера Птаху
"Нафтогаз" пожаловался на снижение транзита газа из-за "Северного потока"
В Киеве оценили возведенное на границе Украины и Крыма заграждение
Сирийская армия приступит к патрулированию Манбиджа совместно с курдами
Росгвардия призвала россиян быть внимательнее к своему имуществу в Новый год
Президиум Мосгорсуда не стал рассматривать жалобу на приговор Белых