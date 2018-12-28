В Киеве предложили вернуться к вопросу обмена пленными с Донбассом

СЕГОДНЯ 21:54 2018-12-28T22:03:12+03:00

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В Киеве предложили созвать членов трехсторонней контактной группы по Донбассу, чтобы провести заседание и обсудить возможность обмена пленными между сторонами. С соответствующей инициативой выступила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

По ее словам, киевские власти на протяжении уже нескольких лет не могут получить ответа относительно содержания в Донецкой и Луганской народных республик более 70 своих граждан.

"Обратилась с инициативой к трёхсторонней контактной группе немедленно провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной группы по одному вопросу — освобождение заложников", - написала Геращенко у себя на странице в Facebook.

Стоит отметить, что формулы обмена пленными, предлагаемые украинской стороной, не устраивает властей республик Донбасса. Речь идет о таких форматах, как "66 на 19" и "72 на 19".

Сайт kp.ru писал о том, что ЛНР готова проводить обмен лишь по формуле "всех на всех", которая предусмотрена минскими договоренности, любые другие предложения считаются предвыборными пиар-акциями.