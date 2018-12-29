США выразили соболезнования в связи с терактом в Египте

СЕГОДНЯ 07:49 2018-12-29T07:49:42+03:00

Жертвами подрыва автобуса в Каире стали четыре человек

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Госдепартамент США выразил поддержку властям Египта, где в минувшую пятницу произошел теракт. Ведомство опубликовало на своем сайте сообщение с соболезнованиями семьям погибших туристов.

«США осуждают атаку на туристический автобус в Гизе. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - указал Госдеп. На данный момент американские власти не располагают информацией о пострадавших гражданах США.

«Мы поддерживаем всех египтян в борьбе с терроризмом и выражаем готовность помочь властям Египта в привлечении к ответственности лиц, совершивших это нападение», - написано в пресс-релизе.

Напомним, что на юге Каира в пятницу вечером произошел подрыв туристического автобуса. В результате происшествия на месте погибли трое отдыхающих из Вьетнама. 12 человек пострадали. Позднее в больнице от полученных травм скончался египетский гид.