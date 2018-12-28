В Египте взорвался автобус с туристами: погибли два человека
Неизвестные злоумышленники подорвали туристический автобус в районе пирамид Гизы к югу от Каира. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Египта.
Согласно данным ведомства, в результате инцидента погибли два человека, еще 12 получили ранения. Самодельное взрывное устройство было заложено у стены возле дороги и приведено в действие, когда мимо проезжал автобус.
В Каире взорвали туристический автобус.
По предварительной информации, в момент инцидента в салоне транспортного средства находились туристы из Вьетнама, гид, а также водитель-египтянин. Жертвами взрыва стали именно иностранцы, передает Sky Arabia.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце пятеро туристов погибли также в Доминиканской Республике. Иностранцы летели на вертолете, который, по невыясненным пока причинам. разбился в пределах небольшого городка под названием Вилья-Эрмоса. Пилоту летательного аппарата выжить также не удалось.