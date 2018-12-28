В Египте взорвался автобус с туристами: погибли два человека

СЕГОДНЯ 21:03 2018-12-28T21:15:19+03:00

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Неизвестные злоумышленники подорвали туристический автобус в районе пирамид Гизы к югу от Каира. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Египта.

Согласно данным ведомства, в результате инцидента погибли два человека, еще 12 получили ранения. Самодельное взрывное устройство было заложено у стены возле дороги и приведено в действие, когда мимо проезжал автобус.

В Каире взорвали туристический автобус.

По предварительной информации, в момент инцидента в салоне транспортного средства находились туристы из Вьетнама, гид, а также водитель-египтянин. Жертвами взрыва стали именно иностранцы, передает Sky Arabia.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце пятеро туристов погибли также в Доминиканской Республике. Иностранцы летели на вертолете, который, по невыясненным пока причинам. разбился в пределах небольшого городка под названием Вилья-Эрмоса. Пилоту летательного аппарата выжить также не удалось.