2018-12-28T21:15:19+03:00
Происшествия

В Египте взорвался автобус с туристами: погибли два человека

По предварительным данным, в салоне транспортного средства находились граждане Вьетнама [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Инцидент произошел недалеко от пирамид ГизыИнцидент произошел недалеко от пирамид ГизыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Неизвестные злоумышленники подорвали туристический автобус в районе пирамид Гизы к югу от Каира. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Египта.

Согласно данным ведомства, в результате инцидента погибли два человека, еще 12 получили ранения. Самодельное взрывное устройство было заложено у стены возле дороги и приведено в действие, когда мимо проезжал автобус.

В Каире взорвали туристический автобус.

По предварительной информации, в момент инцидента в салоне транспортного средства находились туристы из Вьетнама, гид, а также водитель-египтянин. Жертвами взрыва стали именно иностранцы, передает Sky Arabia.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце пятеро туристов погибли также в Доминиканской Республике. Иностранцы летели на вертолете, который, по невыясненным пока причинам. разбился в пределах небольшого городка под названием Вилья-Эрмоса. Пилоту летательного аппарата выжить также не удалось.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев поручил создать рабочую группу по интеграции РФ и Белоруссии
Официальный курс доллара прибавил 64 копейки, евро - 1 рубль 27 копеек
США больше не хотят оказывать помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору
Рыболовецкое судно терпит бедствие у берегов норвежского Шпицбергена
Украина сняла запрет на въезд в страну мужчинам из России
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
Умер Амос Оз - известный израильский писатель и журналист
Верховный суд обязал курильщиков компенсировать моральный вред соседям
Трамп отменил свои новогодние каникулы из-за "шатдауна" в США
В Чехии вооруженный мужчина захватил заложников в банке
В центре Москвы избили рэпера Птаху
"Нафтогаз" пожаловался на снижение транзита газа из-за "Северного потока"
В Киеве оценили возведенное на границе Украины и Крыма заграждение
Сирийская армия приступит к патрулированию Манбиджа совместно с курдами
Росгвардия призвала россиян быть внимательнее к своему имуществу в Новый год
Президиум Мосгорсуда не стал рассматривать жалобу на приговор Белых