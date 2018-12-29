В Кремле стартовал третий этап переговоров Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко вновь встретились в Кремле, чтобы продолжить обсуждение межгосударственных вопросов.
Как сообщает ТАСС, часть переговоров пройдет в формате один на один. Политики обсудят вопросы финансов и реализации договора 1999 года о Союзном государстве.
Напомним, что в последних раз Владимир Путин и его коллега Александр Лукашенко встречались в Кремле 25 декабря. Переговоры длились почти четыре часа.
Сначала мероприятие проходило в расширенном формате с участием членов делегаций двух государств.
От российской стороны присутствовали министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, а также посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.
Белоруссию представляли вице-премьеры Игорь Лященко и Игорь Петришенко, а также министр финансов Максим Ермолович, глава МИД Владимир Макей и посол в России Владимир Семашко.
После этого политики вели обсуждение только вдвоем.