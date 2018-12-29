Суд Москвы повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии

СЕГОДНЯ 19:10 2018-12-29T19:10:36+03:00

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Бабушкинский суд Москвы повторно приговорил к 10 годам колонии строгого режима националиста Максима Марцинкевича (известного под прозвищем "Тесак") за нападения на людей, которых он принимал за наркоторговцев.

В ходе переговоров сторон прокурор в очередной раз попросил приговорить его к 10 в колонии. Адвокат подсудимого попросил прекратить уголовное дело по реабилитирующим основаниям. Сообщила пресс-секретарь суда Мария Боровикова РИА Новости.

Это уже второе рассмотрение данного дела.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае текущего года Московский городской суд отменил приговор лидеру общественного движения «Реструкт» Максиму Марцинкевичу, виновного в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве.

В июне 2017 года Бабушкинский суд Москвы постановил, что в 2013-2014 годах Тесак и его последователи совершали в российской столице разбойные нападения на граждан, используя в качестве оружия дубинки, электрошокеры и газовые баллончики.