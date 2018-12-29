МВД предлагает привязать автономера к месту регистрации

СЕГОДНЯ 22:54 2018-12-29T22:54:17+03:00

Соответствующее постановление должно вступить в силу в августе 2019 года

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Госавтоинспекция будет выдавать госномера на машину лишь того региона, в котором зарегистрирован сам владелец автомобиля. Об этом говорится в подготовленном МВД постановлении, которое было опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ должен вступить в силу в августе 2019 года. Отмечается, что госномера будут присваиваться без предварительного резервирования физлицами или компаниями.

В настоящее время правила позволяют гражданам с пропиской одного региона покупать и регистрировать машину в другом субъекте РФ. С 4 августа 2019 года, когда вступят в силу поправки, такая возможность исчезнет. При этом вступит в силу новый закон «О государственной регистрации транспортных средств».

Также с августа следующего года Госавтоинспекция не будет выдавать госномера, а будет только назначать автовладельцам комбинацию цифр и букв, сами таблички граждане смогут печатать у частных производителей по установленному ГОСТу. Также появится возможность поставить на учет новые машины прямо в автосалоне без надобности посещать ГИБДД.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Госавтоинспекция МВД России обратилась к Росстандарту с просьбой о переносе сроков введения в действие нового стандарта автомобильных номеров с 1 января на 4 августа 2019 года.