2018-12-29T22:54:17+03:00
Общество

МВД предлагает привязать автономера к месту регистрации

Соответствующее постановление должно вступить в силу в августе 2019 года
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
МВД привяжет автономера к месту регистрации в августе 2019 годаМВД привяжет автономера к месту регистрации в августе 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция будет выдавать госномера на машину лишь того региона, в котором зарегистрирован сам владелец автомобиля. Об этом говорится в подготовленном МВД постановлении, которое было опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ должен вступить в силу в августе 2019 года. Отмечается, что госномера будут присваиваться без предварительного резервирования физлицами или компаниями.

В настоящее время правила позволяют гражданам с пропиской одного региона покупать и регистрировать машину в другом субъекте РФ. С 4 августа 2019 года, когда вступят в силу поправки, такая возможность исчезнет. При этом вступит в силу новый закон «О государственной регистрации транспортных средств».

Также с августа следующего года Госавтоинспекция не будет выдавать госномера, а будет только назначать автовладельцам комбинацию цифр и букв, сами таблички граждане смогут печатать у частных производителей по установленному ГОСТу. Также появится возможность поставить на учет новые машины прямо в автосалоне без надобности посещать ГИБДД.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Госавтоинспекция МВД России обратилась к Росстандарту с просьбой о переносе сроков введения в действие нового стандарта автомобильных номеров с 1 января на 4 августа 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сирию покинула первая группа войск США
Кинорежиссер Марлен Хуциев госпитализирован в Москве вместе с женой
МИД РФ назвал провокационным заявление Киева о взятии "серой зоны" в Донбассе
В Роттердаме задержали четырех подозреваемых в терроризме
МЧС призвало москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконов
С 9 января в России начнут действовать новые тарифы ОСАГО
Молдавия экстрадировала в Россию вербовщика ИГ*
В Ганновере закрыли аэропорт после попытки водителя въехать на его территорию
Трамп и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом во время телефонного разговора
РЖД приступит к продаже невозвратных билетов с 20 января 2019 года
Путин подписал закон о продлении надзорных каникул для малого бизнеса
Россия начала разработку нового самолета на замену «Руслану»
Порошенко подписал законопроект, расширяющий границы Украины в Черном море
Суд Москвы повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии
МВД Египта объявило о ликвидации 40 террористов после подрыва автобуса с туристами в Гизе
Топилин рассказал о повышении пенсий россиян в 2019 году
Президент освободил от должности прокуроров Москвы и Курганской области
Сенатор Олег Морозов прокомментировал ввод Россией санкций в отношении украинских товаров
Песков ответил на вопрос об интеграции России и Белоруссии
Лавров: переговоры Россия и Турция по Сирии на высоком уровне были полезными
У берегов Кипра загорелся танкер