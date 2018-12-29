2018-12-29T23:02:29+03:00
В мире

В Роттердаме задержали четырех подозреваемых в терроризме

Преступники намеревались совершить террористический акт
Сакина НУРИЕВА
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В Роттердаме задержали четырех подозреваемых в терроризмеВ Роттердаме задержали четырех подозреваемых в терроризмеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В голландском Роттердаме правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых в терроризме. Об этом сообщило издание RTE cо ссылкой на заявление полиции.

Как сообщили власти, задержанные намеревались совершить террористический акт. Полиция не уточнила характер преступления и не раскрыла имена задержанных.

Отметим, что в конце сентября текущего года в Нидерландах задержали семь человек по подозрению в подготовке теракта, они планировали совершить взрыв во время массовых мероприятий и расстрелять людей из огнестрельного оружия.

В ходе расследования у пяти злоумышленников изъяли оружие — автоматы Калашникова, пистолеты, ручные гранаты, а также комплектующие для создания самодельных бомб.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что власти Молдавии экстрадировали в Россию вербовщика ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") 28-летнего Надира Давудова.

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